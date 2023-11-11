«Тоттенхэм» на выезде сыграет против «Вулверхэмптона» в матче 12-го тура чемпионата Англии 11 ноября, в субботу. Встреча состоится на стадионе Molineux Stadium в Вулверхэмптоне, Англия. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции в России не будет. Игру в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Последняя очная встреча соперников прошла в марте в рамках чемпионата Англии и завершилась победой «Вулверхэмптона» со счетом 1:0. По итогам 11 туров «Тоттенхэм» набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» располагается на 14 строчке, в активе команды — 12 баллов.

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