«Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» проведут матч в чемпионате Англии 13 апреля

«Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» проведут матч в 32-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 13 апреля. Игра состоится на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Англия). Стартовый свисток — в 16.00 по московскому времени.

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

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Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. Игры английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)

В 31 туре «Вулверхэмптон» набрал 32 очка и занимал 17-е место в турнирной таблице АПЛ, у «Тоттенхэма» — 37 очков и 15-е место.

В предыдущем туре «волки» обыграли «Ипсвич» (2:1), а «шпоры» — «Саутгемптон» (3:1).