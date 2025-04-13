13 апреля, 14:30
«Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» проведут матч в 32-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 13 апреля. Игра состоится на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне (Англия). Стартовый свисток — в 16.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» изучайте в нашем матч-центре.
Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. Игры английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».
В 31 туре «Вулверхэмптон» набрал 32 очка и занимал 17-е место в турнирной таблице АПЛ, у «Тоттенхэма» — 37 очков и 15-е место.
В предыдущем туре «волки» обыграли «Ипсвич» (2:1), а «шпоры» — «Саутгемптон» (3:1).