«Вулверхэмтон» объявил об уходе О'Нила с поста главного тренера команды

Главный тренер «Вулверхэмтона» Гэри О'Нил покинул клуб, сообщается на официальном сайте «волков».

«Мы очень благодарны Гэри за все его усилия, преданность делу и усердную работу во время его пребывания в клубе, и мы желаем ему и его штабу удачи в будущем», — заявил председатель совета директоров клуба Джефф Ши.

41-летний англичанин возглавлял команду с августа прошлого года. Под его руководством «Вулверхэмптон» провел 63 матча во всех турнирах, одержал 20 побед, 11 раз сыграл вничью и уступил в 32 встречах.

14 декабря «Вулверхэмптон» уступил «Ипсвичу» (1:2) в матче 16-го тура АПЛ. Команда потерпела четвертое поражение кряду и с 9 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.