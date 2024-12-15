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Сегодня, 17:41

«Вулверхэмтон» объявил об уходе О'Нила с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Вулверхэмтона» Гэри О'Нил покинул клуб, сообщается на официальном сайте «волков».

«Мы очень благодарны Гэри за все его усилия, преданность делу и усердную работу во время его пребывания в клубе, и мы желаем ему и его штабу удачи в будущем», — заявил председатель совета директоров клуба Джефф Ши.

41-летний англичанин возглавлял команду с августа прошлого года. Под его руководством «Вулверхэмптон» провел 63 матча во всех турнирах, одержал 20 побед, 11 раз сыграл вничью и уступил в 32 встречах.

14 декабря «Вулверхэмптон» уступил «Ипсвичу» (1:2) в матче 16-го тура АПЛ. Команда потерпела четвертое поражение кряду и с 9 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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