КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:15

«Вулверхэмтпон» хочет включить Невеса в сделку по переходу Ансу Фати

Telegram Дзен

Вингер «Барселоны» Ансу Фати может покинуть клуб в предстоящее трансферное окно, сообщает Relevo.

Хорхе Мендес, агент Фати, давно планировал найти новый клуб для своего клиента. По информации источника, такой вариант нашелся в Англии. «Вулверхэмптон» готов обменять полузащитника Рубена Невеша на Фати с доплатой в размере 30 миллионов евро. Каталонский клуб также заинтересован в подписании португальского игрока.

20-летний испанец провел в текущем сезоне 46 игр во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. 26-летний Невеш отметился 6 забитыми голами в 31 матче АПЛ.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фуркад снова защищает русских. С ним солидарна даже велогонщица из Польши
Лучшие бойцы России вне зависимости от весовых категорий. Глобальное голосование
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тоттенхэм» ведет переговоры с главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом

«Ливерпуль» хочет ускорить сделку по покупке Макаллистера из «Брайтона»