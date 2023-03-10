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Сегодня, 22:38

ВВС отстранила от эфира комментатора Гари Линекера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британская вещательная корпорация (ВВС) отстранила от эфира ведущего программы «Матч дня» и бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера.

Причиной такого решения стало сообщение на странице Линекера в Twitter, в котором Линекер сравнивал членов консервативного британского правительства с нацистами.

Как говорится в заявлении ВВС, после нескольких дней обсуждения ситуации с Линекером руководство приняло решение, что он «прекратит вести «Матч дня» до тех пор, пока не будет выработана общая четкая позиция по поводу использования им социальных сетей». Линекера обвиняют в нарушении правил, которым должны следовать сотрудники компании, в частности, он не должен был «занимать чью-либо сторону в вопросах партийной политики или участвовать в политических спорах».

Ссылаясь на осведомленные источники, телеканал Sky News сообщает, что принятое решение не было согласовано с Линекером, который отказывается извиняться за свои слова. Другой сотрудничающий с ВВС бывший английский футболист Иан Райт заявил, что не будет участвовать в передачах корпорации, включая «Матч дня», в знак солидарности с коллегой.

7 марта Линекера опубликовал пост в Twitter, котором раскритиковал иммиграционных решений британского правительства. Комментируя намерение властей лишить большинство нелегальных мигрантов права обращаться за убежищем в королевстве, он написал, что «невероятно жестокая политика направлена против самых уязвимых людей, а риторика напоминает ту, что использовалась в Германии в 30-е годы».

Источник: ВВС
Футбол
Гари Линекер
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