Выяснилось, почему Роналду непривычно отпраздновал свой гол в матче с «Эвертоном»

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Стало известно, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отпраздновал гол в матче с «Эвертоном» (2:1) в непривычном стиле, сообщает UOL Esporte.
Игроки команды иногда подшучивают над футболистом из-за того, как он спит в самолете. Он не откидывает спинку сидения и спит почти в положении 90 градусов. Португалец с иронией относится к этим шуткам, поэтому отпраздновал гол в игре с «Эвертоном».
37-летний португалец в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол в этом сезоне АПЛ и 700-й в клубной карьере.
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Основные источники исследования