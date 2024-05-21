Whoscored опубликовал символическую сборную игроков АПЛ сезона-2023/24

Статистический портал Whoscored на своем официальном сайте представил символическую сборную игроков АПЛ по итогам сезона-2023/24.

Самого высокого рейтинга (оценка 7,7) удостоился полузащитник «Арсенала» Букайо Сака.

Символическая сборная:

Вратарь: Альфонс Ареола («Вест Хэм», 7,0).

Защитники: Трент Александер-Арнольд (7,1), Вирджил ван Дейк (7,1, оба — «Ливерпуль»), Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,1), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 7,0).

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,7), Родри (7,6), Фил Фоден (7,5, оба — «Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси», 7,5).

Нападающие: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», 7,4), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 7,3).

Чемпионом Англии в прошедшем сезоне стал «Манчестер Сити», завоеваший титул в четвертый раз подряд. На второй строчке финишировал «Арсенал», а тройку лучших замкнул «Ливерпуль».