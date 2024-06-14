Ямаль стал самым подорожавшим игроком мира в сезоне-2023/24

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов с наибольшей прибавкой к трансферной стоимости за сезон-2023/24.

Самым подорожавшим игроком мира стал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль — его стоимость увечилась с 0 до 90 миллионов евро. Вторым стал полузащитник «Челси» Коул Палмер (с 15 до 80 миллионов). Третье место занял хавбек «Реала» Джуд Беллингем (с 120 до 180 миллионов).

Самым подорожавшим российским игроком за этот период стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, стоимость которого выросла на 9 миллионов евро (с 7 до 16).

Рейтинг самых подорожавших игроков за сезон-2023/24:

1. Ламин Ямаль («Барселона», от 0 до 90 миллионов евро) — +90 миллионов евро.

2. Коул Палмер («Челси», от 15 до 80) — +65 миллионов.

3. Джуд Беллингем («Реал», от 120 до 180) — +60 миллионов.

4. Виктор Дьекереш («Спортинг», от 13 до 65) — +52 миллиона.

5. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», от 1 до 50) — +49 миллионов.

6. Жоау Невеш («Бенфика», от 10 до 55) — +45 миллионов

7. Флориан Вирц («Байер», от 85 до 130) — +45 миллионов

8. Савио («Жирона», от 5 до 50) — +45 миллионов

9. Джошуа Зиркзее («Болонья», от 9 до 50) — +41 миллион

10. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», от 20 до 60) — +40 миллионов