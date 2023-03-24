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Сегодня, 07:15

Яровинский: «На первый план в трансфере Мудрика вышла политика. Желание англичан поддержать Украину»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Михаил Мудрик.
Фото AFP
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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», прокомментировал переход украинского полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».

— На днях мелькнула информация, что «ПСЖ» летом готов выкупить Хвичу за 180 миллионов евро. Объективная его цена на данный момент?

— Миллионов 60-70. Ну, 80. Не больше.

— Всего?! Да «Челси» за Мудрика отвалил 100!

— Это не показатель. Думаю, на первый план в трансфере Мудрика вышла политика. Желание англичан поддержать Украину. Был бы парень гражданином другой страны, «Челси» заплатил бы намного меньше.

22-летний Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023-го за 70 миллионов евро.

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Футбол
ФК Челси
Михаил Мудрик
Олег Яровинский
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