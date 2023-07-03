Яя Туре: «Просил руководство «Манчестер Сити» подписать Садио Мане»

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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что просил руководство «горожан» подписать нападающего Садио Мане, когда тот играл за «Саутгемптон».
«Я всегда хотел играть с Мане. Когда я был в «Сити», а он играл в «Саутгемптоне», я высоко ценил его и просил людей в руководстве подписать его. Но в конце концов этого не произошло. Его приметил Клопп и заполучил его, а теперь посмотрите, что он сделал для «Ливерпуля», он был великолепен. Он мне нравится как игрок», — цитирует Туре BBC.
Мане играл за «Саутгемптон» с 2014 по 2016 год. Всего он провел 67 матчей в АПЛ за «святых», забив 21 гол.
Затем игрок перешел в «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2019 году и чемпионат Англии в сезоне-2019/20.