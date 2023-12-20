Йоканович вошел в рейтинг худших тренеров в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo составил рейтинг худших тренеров в истории АПЛ.

Первое место в рейтинге занял Франк де Бур, который в 2017 году на протяжении четырех матчей возглавлял «Кристал Пэлас». Лондонцы проиграли все 4 встречи, после чего голландец был уволен. Вторым стал экс-тренер «Саутгемптона» Нейтан Джонс, а третьим — Лес Рид («Чарльтон»).

В рейтинг попали три тренера, которые ранее также работали в РПЛ. Экс-тренер ЦСКА Хуанде Рамос занял четвертое место за работу в «Тоттенхэме». Бывший тренер «Анжи» Рене Меленстен, работавший в «Фулхэме» стал 19-м. 21-е место занял экс-тренер «Динамо» Славиша Йоканович, который работал в «Уотфорде» и «Фулхэме».

Топ-10 рейтинга: