Йоро объяснил решение подписать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник Лени Йоро прокомментировал подписание контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» купили 18-летнего футболиста у французского «Лилля» за 62 миллиона евро. Йоро подписал контракт с клубом до лета 2029 года с возможностью продления соглашения на один сезон.

«Я знаю историю молодых игроков «Манчестер Юнайтед» и считаю, что этот клуб станет идеальным местом для реализации моего потенциала и моих амбиций.

С момента моего первого разговора с клубом они представили четкий план того, как я могу развиваться в рамках этого увлекательного проекта, и проявили большую заботу обо мне и моей семье», — приводит слова Йоро пресс-служба английского клуба.

Йоро — воспитанник «Лилля». В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 44 матчах «догов» и отметился тремя забитыми мячами. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро по информации Transfermarkt.