Юран — об Эрикссоне: «За него хотелось умирать на поле»

Бывший игрок «Бенфики» и российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной Англии Свена-Ерана Эрикссона.

«Позитивный человек, опекал меня на первом этапе в «Бенфике»: направлял, помогал. У него всегда был хороший контакт с игроками, поэтому хотелось в этом плане биться на поле, умирать. Его любили, он всегда принимал позицию игроков, когда они были правы. От него веяло теплотой. Ты всегда мог по любому вопросу — нефутбольному и неспортивному — пообщаться. Это немножко шокировало меня после Советского Союза и Лобановского — что ты с тренером можешь кофе попить», — сказал Юран «СЭ».

Также Юран рассказал про ужин с Эрикссоном.

«Когда было становление в коллективе, он пригласил меня домой, и я был шокирован. С переводчиком поехал, не знал еще языка, думал, скажет сейчас: «Все, спасибо, возвращайся в киевское «Динамо». Но мы сели поужинать, он налил мне бокал вина, поговорили о жизни, и он сказал: «Я все вижу, Сергей, я не буду принимать ничью сторону» — а в «Бенфике» была группировка, которая не очень любила иностранцев... «если сможешь поставить себя в коллективе, то будешь играть в Европе, если не сможешь — вернешься в «Динамо». Он объяснял, что в Советском Союзе другая игра и другой подход, а в Европе все немного иначе. Большое спасибо ему, что на начальном этапе объяснял и подсказывал», — добавил Юран.

Швед ушел из жизни 26 августа в возрасте 76 лет. Юран играл под руководством Эрикссона в «Бенфике» с 1991-го по 1992-й год. Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора.

Александр Абустин