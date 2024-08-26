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Сегодня, 21:04

Юран рассказал, какие качества перенял у Эрикссона

Константин Белов
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Юран в комментарии для «СЭ» рассказал о том, что он позаимствовал у Свена-Ерана Эрикссона за время работы с ним в «Бенфике».

«Мне понравилось, что он никогда не обманывал игроков и всегда контролировал раздевалку. Это качество ценное. Когда футболисты начинают доверять тренеру, то потом бьются за него на поле. Он мог и строго пообщаться, когда был чем-то недоволен или видел, что кто-то не выкладывается на тренировке. Но он всегда оставлася справедливым. Не по делу он никогда говорить не будет. С игроками он всегда общался, всегда можно было подойти и поговорить. Не по спортивной составляющей, а о жизни. Поэтому я перенял эти человеческие качества у него», — сказал Юран «СЭ».

Швед ушел из жизни 26 августа в возрасте 76 лет. Юран играл под руководством Эрикссона в «Бенфике» с 1991-го по 1992-й год. Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора.

Александр Абустин

Сергей Юран
ФК Бенфика
Свен-Еран Эрикссон
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