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Сегодня, 03:40

Клопп — о чемпионской гонке: «Ливерпулю» самому нужно играть лучше, вот и все»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Эвертона» (0:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии высказался о чемпионской гонке.

«Я не знаю о положении «Эвертона» в таблице, думаю, что после этого матча они будут в безопасности, но Шон Дайч знает это лучше. Нам нужно, чтобы они проигрывали матчи, а исторически они этого не делают. «Арсенал» не выглядел вчера вечером слабым. Нам самим нужно играть лучше, вот и все. Нам нужны очки. Мы не гарантировали попадание в Лигу чемпионов, ведь «Тоттенхэм» сыграл меньше, чем мы», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» с 74 очками остается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Юргена Клоппа упустила возможность догнать «Арсенал» (77).

 
&laquo;Эвертон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;. «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» и не сумел догнать «Арсенал» в таблице АПЛ
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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«Ливерпуль» проиграл «Эвертону» и не сумел догнать «Арсенал» в таблице АПЛ