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Сегодня, 05:12

Клопп: «Позволили случиться именно той игре, которую хотел «Эвертон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Я очень разочарован. Мы позволили случиться именно той игре, которую хотел «Эвертон». Два гола со стандартов. «Ириски» действительно сильны. Мы много создали и не забили. У них были штрафные удары за штрафными, но мы были недостаточно хороши. Это не лучший момент, в котором мы находимся, но мы должны играть, поэтому нам нужно бороться. У нас было такое после игры с «Фулхэмом», но два нападающих, которые сейчас в форме, недоступны: один травмирован, а другой, надеюсь, стал отцом. У нас были моменты, чтобы переломить ситуацию, но мы ими не воспользовались.

Гонка за чемпионство? Я не знаю. Я могу только извиниться за сегодняшний день перед людьми. Мы должны были сыграть лучше, но не сделали этого, и именно поэтому мы проиграли», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» с 74 очками остается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Юргена Клоппа упустила возможность догнать «Арсенал» (77).

 
&laquo;Эвертон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;. «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» и не сумел догнать «Арсенал» в таблице АПЛ
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
Юрген Клопп
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