Клопп — об удалении Макаллистера: «Это ошибка, и 40 минут игры вдесятером — уже достаточное наказание»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласен с удалением полузащитника Алексиса Макаллистера в матче 2-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1). Игроку грозит 3 матча дисквалификации.

«Это жестко, не стоило давать красную карточку. Это ошибка, и 40 минут игры вдесятером — уже достаточное наказание. Мы должны поговорить с руководителями. Был контакт, но контакт в игре происходит постоянно. Если судья показал бы желтую карточку, никто не сказал бы: «Кстати, тебе нужно еще раз посмотреть эпизод». Макаллистер сказал, что он его коснулся, но несильно. Если представить список пунктов, которые нужны для красной карточки, то единственная галочка стоит напротив касания», — приводит слова Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» с 4 очками занимает четрвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.