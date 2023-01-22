Клопп о своем 1000-м матче с «Ливерпулем»: «Сумасшедшее число. Моя борода успела поседеть за это время»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от матча 21-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:0), который стал для 55-летнего специалиста 1000-м в клубе.

«Это огромное достижение, сумасшедшее число. Я очень счастлив. Правда, за это время моя борода поседела — когда я только приехал в Англию, было по-другому», — приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Клоппа.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Контракт специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.