Клопп о своем 1000-м матче с «Ливерпулем»: «Сумасшедшее число. Моя борода успела поседеть за это время»

Сегодня, 01:14
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от матча 21-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:0), который стал для 55-летнего специалиста 1000-м в клубе.
«Это огромное достижение, сумасшедшее число. Я очень счастлив. Правда, за это время моя борода поседела — когда я только приехал в Англию, было по-другому», — приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Клоппа.
Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
Контракт специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования