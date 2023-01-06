Клопп: «Гакпо знает, как забивать голы. Первые впечатления о нем блестящие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от первых дней работы с полузащитником Коди Гакпо. Также специалист рассказал, в каком матче сможет дебютировать нидерландский хавбек.

3 января «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Гакпо.

«Он точно будет включен в состав на матч против «Вулверхэмптона». Где именно Коди начнет матч, мы решим в ближайшие часы. Первые впечатления о нем блестящие. С учетом травмированных форвардов и прочих вещей, мы видим на поле парня, который является прирожденным футболистом, знающим, как забивать голы. Это поднимает настроение всем», — приводит слова Клоппа пресс-служба команды.

Матч Кубка Англии против «Вулверхэмптона» пройдет завтра, 7 января, начало — 23.00 мск.

До «Ливерпуля» 23-летний хавбек выступал за ПСВ. За нидерландскую команду он провел 159 матчей, забил 55 голов и отдал 50 результативных передач.