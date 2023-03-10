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Клопп — про уход Фирмино: «Удивлен? Да, немного, но это нормальное явление»

Клопп был удивлен решением Фирмино покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение нападающего Роберто Фирмино покинуть клуб по окончании сезона.

«Удивлен? Да, немного. Но я не был поражен, на самом деле это нормальное явление. Это совершенно нормально в таких долгих отношениях, которые есть у Бобби с клубом и с большинством игроков, и с болельщиками, конечно. Единственное, что он мне сказал: «Теперь я хочу довести эту замечательную историю до положительного конца». Вот и все. Он полностью здесь и полностью предан своему делу. И это все, что нам нужно знать», — приводит слова Клоппа сайт клуба.

5 марта агент Фирмино подтвердил уход 31-летнего игрока из «Ливерпуля». Фирмино играет за команду с 2015 года. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии (2020), победителем Лиги чемпионов (2019). В общей сложности Фирмино выиграл семь трофеев с командой.

В текущем сезоне бразилец сыграл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: ФК Ливерпуль
Роберту Фирмину
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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