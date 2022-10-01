Юрген Клопп рассказал, что скучает по Садио Мане

1 октября, 15:54
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что скучает по нападающему Садио Мане, который этим летом перешел в «Баварию».
«Рад, что Мане сейчас там, где хотел быть. Мы здесь сами решаем свои проблемы. Садио — выдающийся игрок. Все в Мюнхене это уже видели. Он отличный парень и лучший игрок. Но отсутствие звучит так, будто я все еще хочу, чтобы он был здесь. Я думаю, это нормально, что Садио хотел сделать что-то другое. Я полностью это уважаю», — цитирует Клоппа Sky Sports.
В этом сезоне чемпионата Германии сенегалец провел 8 матчей, забив 4 гола. В «Баварию» 30-летний футболист перешел в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2025 года.
Методология
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Основные источники исследования