Клопп о ничьей «Ливерпуля» с «Брайтоном»: «Мы могли выиграть, но заслужили ли мы эту победу? Я не уверен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Брайтоном» (3:3) в матче 9-го тура АПЛ.

«Я объясняю все игрокам так же просто, как и говорю в прессе. Я не знаю, сколько раз я говорил, что мы должны быстро реагировать на происходящее на поле. Первый гол в матче оказывает влияние на обе команды. По ощущениям, «Брайтон» словно летал по полю, а наши игроки будто бы зациклились на настрое в духе: «Ну вот, опять отвратительное начало». Мы отыгрались, это хорошо, хотя сейчас это и не ощущается. Мы должны принять эту ничью и то, что заслужили только 1 очко.

«Ливерпуль» мог сыграть в защите намного лучше. Когда матч начинается так неудачно, важно бороться и исправить положение. Было бы здорово победить. Впрочем, у нас всегда были проблемы с «Брайтоном», это хорошая команда, но мы должны быть еще лучше. Да, мы пока набрали только 10 очков, такова реальность. Мы могли выиграть у «Брайтона», но заслужили ли мы эту победу? Я не уверен», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

«Ливерпуль» с 10 очками в 7 матчах занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре мерсисайдцы сыграют на выезде против лидера АПЛ — «Арсенала». Матч пройдет 9 октября.