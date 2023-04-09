Клопп: «Не знаю, как «Ливерпуль» не победил с такими шансами»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).

«Немного типичная для нас игра в этом сезоне. Открытая игра, соперник реализует первый же момент, а потом и второй. Мы хорошо отреагировали. Это была зрелищная игра в конце. Как мы не победили с такими шансами в конце, я не знаю. У меня пограничное состояние между довольным и недовольным. У меня нет проблем с ничьей. «Арсенал» был хорош, но они могли и должны были проигрывать. У нас были моменты, где нас подводила реализация. Немного типично», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8-м месте с 44 очками, имея один матч в запасе.