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20 мая, 21:41

Клопп — о матче с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» будет сражаться в Лиге Европы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 37-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:1).

«Как на матч с «Астон Виллой» ни посмотри, такой результат расстраивает. Мы устроили настоящую борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, но соперники набрали больше очков. Хотелось бы, чтобы интрига сохранилась до следующей недели, но мы не смогли этого сделать. Будем бороться в Лиге Европы. Сделаем этот турнир своим. Я не настолько избалован. То, что мы завоевали путевку в этот турнир, само по себе достижение, ведь у нас серьезные соперники. Это сложно, но мы справились. Давайте посмотрим, что мы сможем там сделать», — цитирует Юргена Клоппа BBC.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков в 37 матчах.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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