Клопп: «По этому сезону «Ливерпуля» не будут снимать кино»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о положении своей команды в текущем сезоне.

В матче 25-го тура чемпионата Англии его команда сыграла вничью с «Кристал Пэлас» — 0:0.

«Мы продолжаем идти вперед. Наша история не позволяет нам опускать руки. Это не будет сезон, который будут пересматривать снова и снова, по нему не будут снимать кино. Мы должны преодолеть это, и мы сделаем это», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 23 матча.