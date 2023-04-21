Клопп: «Александер-Арнолд является для нас очень важным игроком»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о позиции Трента Александер-Арнолда.

«Будем ли мы дальше так использовать Трента? Посмотрим. На каждой позиции, на которой он играл, Трент является для нас очень важным игроком. Эта выдвинутая роль ему очень подходит, он отлично справился. Задача для всех остальных — закрывать пробелы, но с Трентом мы не теряем много мячей», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

24-летний защитник выступает за «Ливерпуль» с лета 2019 года.

В текущем сезоне он провел 39 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.