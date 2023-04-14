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Сегодня, 13:21

Клопп — о Беллингеме: «Не понимаю, зачем мы говорим о игроках, которых не можем себе позволить»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Не понимаю, зачем мы говорим о футболистах, которых не можем себе позволить. Ты должен понимать свои возможности и сколько денег можешь потратить. Если ребенок попросит на Рождество «Феррари», вы наверняка скажете, что не можете себе это позволить», — заявил Клопп на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Беллингем исключил возможность перехода в «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Челси».

В текущем сезоне англичанин провел 37 матчей за «Боруссию», забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
Юрген Клопп
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