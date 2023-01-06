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Сегодня, 20:33

Клопп: «Травма ван Дейка очень серьезная, речь идет о неделях»

Клопп заявил, что на восстановление ван Дейку может понадобиться больше месяца
Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме основного защитника команды Вирджила ван Дейка.

Нидерландец был заменен в перерыве матча 19-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:3).

«Травма Вирджила, очевидно, стала для нас неожиданностью, большим ударом. Не сказать, что она была слишком болезненной. Но я решил заменить его, чтобы не рисковать. Диагноз, который ему поставили, достаточно серьезен, речь идет о неделях, восстановление займет больше месяца. Я надеюсь, что все пройдет достаточно быстро, но пока он недоступен. У нас есть другие центральные защитники, так что на данный момент ситуация нормальная», — приводит слова Клоппа Goal.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков за 17 матчей.

В текущем сезоне 31-летний ван Дейк провел за английскую команду 24 матча во всех турнирах и забил три гола.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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