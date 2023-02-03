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Сегодня, 17:54

Забитцер дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что новичок Марсель Забитцер дебютирует в матче АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Он сыграет. Забитцер провел только одну тренировку, но мы уже убедились в том, что это очень хороший игрок. Я не сомневался в этом, так как он приехал из «Баварии». В немецких клубах физическая подготовка всегда на высоте, так что, думаю, он готов играть. Это очень умный футболист, который знает, как делать свою работу», — рассказал тен Хаг журналистам.

Матч «МЮ» — «Кристал Пэлас» состоится завтра, 4 февраля. Начало — в 18.00 мск.

«МЮ» арендовал игрока у «Баварии» до конца сезона. В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Марсель Забитцер
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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