Забитцер проходит медицинский осмотр в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер приехал в расположение «Манчестер Юнайтед» для прохождения медицинского осмотра, сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что 28-летний австриец согласился на переход в английский клуб и провел переговоры с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Срок его действующего контракта игрока с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.