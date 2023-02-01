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Новичок «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер прокомментировал переход в английский клуб. «МЮ» арендовал игрока у «Баварии» до конца сезона.
«Иногда в жизни приходится принимать быстрые и важные решения. С того момента, как услышал об этой возможности, я понял, что это правильный шаг для меня. Я хочу побеждать и помочь клубу достичь своих целей в этом сезоне. Чувствую, что нахожусь на пике формы как игрок и могу внести большой вклад в развитие команды», — приводит пресс-служба слова Забитцера.
Контракт Забитцера с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования