Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:23

Закария подтвердил, что покинет «Челси» по окончании сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник Денис Закария подтвердил, что покинет «Челси» по окончании сезона.

«Это был трудный период, но вы, ребята, всегда прикрывали мою спину. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Давайте сосредоточимся на прекрасных воспоминаниях», — написал Закария в соцсети.

Швейцарец перешел в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса» в сентябре 2022 года. У лондонцев было право выкупа игрока за 28+5 миллионов евро.

На счету Закарии 1 гол в 11 матчах за лондонцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Денис Закария
Футбол
ФК Челси
ФК Ювентус
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко провоцируют вопросами об Украине. Белоруска держит удар
Рекомендации МОК по России усугубили санкции. Парадоксы борьбы против дискриминации
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Тоттенхэма» Кейн отказывается покидать АПЛ

«Арсенал» собирается выкупить защитника «Манчестер Сити» Канселу