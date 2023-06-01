Закария подтвердил, что покинет «Челси» по окончании сезона

Полузащитник Денис Закария подтвердил, что покинет «Челси» по окончании сезона.

«Это был трудный период, но вы, ребята, всегда прикрывали мою спину. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Давайте сосредоточимся на прекрасных воспоминаниях», — написал Закария в соцсети.

Швейцарец перешел в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса» в сентябре 2022 года. У лондонцев было право выкупа игрока за 28+5 миллионов евро.

На счету Закарии 1 гол в 11 матчах за лондонцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.