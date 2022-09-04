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4 сентября, 17:18

Зарплата Каземиро в «Манчестер Юнайтед» может снизиться, если команда не попадет в Лигу чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент

Стали известны некоторые финансовые детали контракта полузащитника Каземиро с «Манчестер Юнайтед», утверждает The Athletic.

Ранее появилась информация, что в «МЮ» бразилец будет зарабатывать в два раза больше, чем в «Реале». По слухам, он получил оклад в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Однако, бразилец получил «совсем незначительное повышение зарплаты» по сравнению с тем, что он зарабатывал в Испании.

А в случае, если «Юнайтед» не пробьется в Лигу чемпионов, зарплата 30-летнего хавбека снизится до уровня той, что была у него в «Реале».

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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