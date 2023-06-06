Зарплата Макаллистера в «Ливерпуле» составит 6 миллионов фунтов стерлингов в год — контракт до 2028-го

Зарплата полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера после подписания контракта с «Ливерпулем» составит 6 миллионов фунтов стерлингов в год, сообщает инсайдер Николо Скира. «Чайки» получат за игрока около 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что 24-летний аргентинец подпишет с мерсисайдцами договор до 2028 года. Уход хавбека подтвердил главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби.

В сезоне-2022/23 Макаллистер провел 40 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.

В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира-2022. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.