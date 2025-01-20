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Хусанов — о присоединении к «Манчестер Сити»: «Для меня и моей семьи это момент гордости»

Алина Савинова
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Узбекский защитник Абдукодир Хусанов прокомментировал переход в «Манчестер Сити». Ранее он выступал за «Ланс».

Контракт 20-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2029 года.

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити» — клубу, за игрой которого с удовольствием наблюдаю уже долгое время. В этом составе собраны лучшие игроки мира, и я с нетерпением жду возможности сыграть вместе с ними. И, конечно же, Хосеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен, и я очень рад возможности поучиться у него и улучшить свою игру. Для меня и моей семьи это момент гордости — присоединиться к такому великому клубу, как «Манчестер Сити», и я более чем готов к этому вызову», — приводит пресс-служба «Сити» слова Хусанова.

В нынешнем сезоне Хусанов провел за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, отметившись результативной передачей. Он выступал за клуб из Франции с 2023 года, а до этого играл за белорусский «Энергетик-БГУ».

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
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Футбол
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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