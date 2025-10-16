Видео
16 октября, 15:21

Защитник «Арсенала» Хинкапье вернулся к тренировкам

Павел Лопатко

Защитник «Арсенала» Пьеро Хинкапье приступил к тренировочным занятиям, сообщает BBC.

Ранее 23-летний эквадорец полностью восстановился после операции в области паха и дебютировал за «Арсенал» в матче Лиги чемпионов против «Атлетика» (2:0), выйдя на замену на минуту в концовке. Впоследствии у него возникли небольшие проблемы со здоровьем.

Ожидается, что более детальную информацию о состоянии Хинкапье главный тренер «канониров» Микель Артета предоставит на пресс-конференции.

Хинкапье перешел в «Арсенал» из «Байера» 1 сентября 2025 года. В сезоне-2025/26 на его счету три матча без результативных действий.

ФК Арсенал (Лондон)
