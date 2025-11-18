Защитник «Арсенала» Магальяйнс рискует пропустить два месяца из-за травмы

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс может пропустить два месяца из-за травмы, полученной в составе сборной Бразилии, сообщает The Athletic.

15 ноября 27-летний футболист не смог доиграть товарищеский матч с Сенегалом (2:0) из-за повреждения приводящей мышцы и покинул поле на 64-й минуте. Как отмечает источник, в «Арсенале» беспокоятся о степени тяжести травмы бразильца и проведут дополнительное обследование.

В этом сезоне на счету Магальяйнса 17 матчей за лондонскую команду во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.