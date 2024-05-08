Защитник «Арсенала» Томиясу — о чемпионской гонке в АПЛ: «Мы обязаны использовать свой шанс»

Защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу прокомментировал участие лондонской команды в чемпионской гонке АПЛ в нынешнем сезоне.

«Будем счастливы, если выиграем АПЛ. Лично мне больше ничего не нужно, кроме титула чемпиона Англии. У меня было не особо много возможностей принять участие в чемпионской гонке, поэтому я счастлив, что могу сейчас помочь. Когда у нас такой шанс, мы обязаны его использовать», — приводит слова Томиясу Metro.

Команда Микеля Артеты идет на первом месте в таблице, набрав 83 очка в 36 матчах. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» с 82 баллами и игрой в запасе. Тройку замыкает «Ливерпуль», набравший 78 очков.

«Канонирам» осталось провести две встречи в чемпионате Англии — против «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».