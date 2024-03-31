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31 марта, 21:33

Салиба — о ничьей с «Манчестер Сити»: «Арсенал» недоволен. Извлечем из этого уроки»

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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

«Мы не можем быть довольны ничьей, но это нормально, мы извлекаем уроки из некоторых игр. Когда мы не можем победить, мы не должны проигрывать. «Арсенал» уходит с одним очком, мы недовольны», — заявил Салиба Sky Sports.

«Манчестер Сити» набрал 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 65 очками находится на второй строчке. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» (67), который обыграл «Брайтон» (2:1).

В текущем сезоне 23-летний Салиба сыграл 38 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт француза с канонирами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

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