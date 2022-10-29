Игрок «Аякса» Альварес о срыве сделки с «Челси»: «Я очень разочарован этим»

Игрок «Аякса» Альварес рассказал о срыве сделки с «Челси» в летнее трансферное окно

Защитник «Аякса» Эдсон Альварес рассказал о срыве сделки по переходу в «Челси».

В летнее трансферное окно сообщалось, что лондонский клуб предлагал за 25-летнего игрока 50 миллионов евро.

«Я очень разочарован этим. Но я убежден, что в один прекрасный день день я перейду в большой клуб. Мы не ожидали, что «Челси» сделает еще одно предложение в конце августа. Это была сложная ситуация. «Аякс» ничего не мог уже сделать», — приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне защитник сыграл за голландский клуб 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.