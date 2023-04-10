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Агент Фримпонга встречался с «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Барселоной» — защитник «Байера» хочет в АПЛ

Руслан Минаев
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Агент защитника «Байера» Джереми Фримпонга встречался с представителями «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Барселоной», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, футболист предпочитает вариант с переходом в состав манкунианцев. Ситуация с Фримпонгом не повлияет на будущее защитника «красных дьяволов» Диогу Далота — клуб намерен подписать с португальцем долгосрочный контракт.

В текущем сезоне 22-летний Фримпонг сыграл 26 матчей за «Байер», забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с леверкузенским клубом истекает летом 2025 года.

ФК Бавария
ФК Байер
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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