Защитник «Брентфорда» Ми рассказал, что Холанн щипается во время матчей

Сегодня, 13:05
Защитник «Брентфорда» Бен Ми рассказал, что форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн щипается во время игры.
«Он мощный парень, и у нас была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друг. Он [больше щипался], честно говоря. Но я не возражаю, мне это вполне нравится.
Конечно, мы стараемся применять против него силу и пытаемся ему помешать занять ту позицию, которую он хочет», — цитирует игрока Sky Sports.
12 ноября 2022 года «Брентфорд» на выезде обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в матче 16-го тура АПЛ.