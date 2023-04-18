Защитник «Брентфорда» Ми рассказал, что Холанн щипается во время матчей

Защитник «Брентфорда» Бен Ми рассказал, что форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн щипается во время игры.

«Он мощный парень, и у нас была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друг. Он [больше щипался], честно говоря. Но я не возражаю, мне это вполне нравится.

Конечно, мы стараемся применять против него силу и пытаемся ему помешать занять ту позицию, которую он хочет», — цитирует игрока Sky Sports.

12 ноября 2022 года «Брентфорд» на выезде обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в матче 16-го тура АПЛ.