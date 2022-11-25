Защитник Чалоба продлил контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Тревор Чалоба подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте синих.

Срок нового соглашения рассчитан до июня 2028 года, в него включена опция продления еще на сезон.

Чалоба — воспитанник «Челси». Защитник дебютировал за основную команду лондонского клуба в августе 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего англичанина в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Чалоба провел за «Челси» 14 матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями.