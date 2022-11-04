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Сегодня, 19:02

Защитник «Челси» Чилуэлл может пропустить три месяца из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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В «Челси» ожидают, что левый защитник Бен Чилуэлл пропустит три месяца, сообщает Evening Standard.

У Чилуэлла обнаружили надрыв сухожилия задней поверхности бедра второй степени. На этой неделе защитник пройдет углубленное обследование, чтобы подтвердить диагноз и определить лечение.

Ранее появилась информация, что Чилуэлл не примет участия на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.

Предполагается, что восстановление 25-летнего Чилуэлла растянется до февраля, а значит он пропустит значительный отрезок матчей своего клуба после ЧМ-2022.

ФК Челси
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