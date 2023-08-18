Защитник «Челси» Джеймс из-за травмы пропустит около месяца

Защитник «Челси» Рис Джеймс из-за повреждения может пропустить более месяца, сообщает журналист Натан Гиссинг.

Капитан лондонцев получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1). Он был заменен на 76-й минуте встречи.

В прошедшем сезоне 23-летний англичанин провел за «Челси» 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.