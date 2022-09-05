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5 сентября, 14:52

Защитник «Челси» Джеймс: «Я на седьмом небе от нового контракта»

Мария Гусева

Защитник «Челси» Рис Джеймс поделился впечатлениями от подписания нового контракта с клубом.

«Я на седьмом небе от нового контракта, и я благодарен болельщикам, новому владельцу и всем, кто причастен к клубу. Я уверен, что у нас будет шанс выиграть много трофеев. Я вырос, поддерживая этот клуб, я здесь с шестилетнего возраста. Я подписал новый контракт, потому что это клуб, в котором я хочу быть. У нас впереди светлое будущее», — цитирует пресс-служба клуба Джеймса.

«Челси» подписал с 22-летним англичанином соглашение на пять лет.

Джеймс является воспитанником «Челси». В этом сезоне защитник сыграл в 5 матчах АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.

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