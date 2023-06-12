Защитник «Челси» Кулибали интересен клубу из Саудовской Аравии

Защитник «Челси» Калиду Кулибали интересен клубу из Саудовской Аравии, сообщает Get French Football News. О том, какая именно команда рассматривает покупку футболиста, не сообщается.

Ранее в СМИ писали, что в сенегальце заинтересованы многие клубы серии А, однако его переход в итальянский чемпионат маловероятен из-за высокой зарплаты игрока. В «Челси» на данный момент он получает около 340 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне 31-летний футболист отметился двумя голами в 23 матчах АПЛ. Его трансферная стоимость — 25 миллионов евро.