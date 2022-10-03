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Кулибали: «Я прекрасно себя чувствую в «Челси», мы отлично интегрировались»

Мария Гусева

Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал, как проходит адаптация в лондонском клубе.

«Я прекрасно себя чувствую в «Челси», мы отлично интегрировались. Я должен показать на поле, что они могут рассчитывать на меня, я счастлив и надеюсь продолжать в том же духе. Спустя 8 лет мое пребывание в «Наполи» подошло к концу. Я всегда буду благодарить неаполитанский клуб, они сделали меня футболистом и человеком, которым я являюсь, но пришло время что-то менять», — приводит Corriere dello Sport слова Кулибали.

В «Челси» 31-летний игрок перешел из «Наполи» в летнее трансферное окно за 38 миллионов евро. Срок действующего соглашения сенегальца с клубом рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Кулибали провел за синих 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Футбол
ФК Челси
Калиду Кулибали
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