Алонсо близок к переходу из «Челси» в «Барселону». Клубы ждут разрешения Тухеля на трансфер

Защитник «Челси» Алонсо близок к переходу в «Барселону»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами о переходе 31-летнего испанца идут хорошо. Стороны уверены, что сделка будет закрыта.

Отмечается, что клубы и защитник ждут разрешения главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на трансфер.

При этом условия личного контракта каталонский клуб и Алонсо согласовали еще несколько месяцев назад.

В прошедшем сезоне Алонсо забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 46 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.