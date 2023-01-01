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1 января, 23:47

Аспиликуэта: «Смотреть в таблицу не очень приятно, но такова реальность»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил результаты команды в последних матчах.

«В этом сезоне мы растеряли много очков, и сегодня допустили очередную потерю. Сейчас мы очень далеки от того положения, в котором хотели находиться. Смотреть в таблицу не очень приятно, но такова реальность.

Нам нужно как можно скорее сплотиться и начать выигрывать. Следующий матч против «Манчестер Сити» будет иметь грандиозную значимость», — приводит слова защитника Sky Sports.

«Челси» одержал лишь одну победу в 7 последних матчах АПЛ. В воскресенье команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Ноттингемом» (1:1).

До этого были поражения от «Ньюкасла», «Арсенала» и «Брайтона», а также ничьи с «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед». Единственная победа — над «Борнмутом».

Сесар Аспиликуэта
ФК Челси
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